الأسباب الحقيقية وراء تأجيل أمريكا الضربة العسكرية على إيران
كشف مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأحد، الأسباب الحقيقية وراء قرار التوقف عن المضي قدما في ” معاقبة طهران “، لافتًا إلى إن عدم اقتناع الولايات المتحدة بأن إسقاط طائرة الاستطلاع الأمريكية تم بموافقة القيادة في طهران، كان أحد أسباب ترامب لإلغاء الضربة.
وأوضح بنس: ” ما يمكنني قوله، دون الحديث عن تفاصيل، هو أن الرئيس كان على علم بتقييمات الخسائر ومجموعة كاملة من المعلومات المتعلقة بالهجمة العسكرية. لكن كما أشار الرئيس، في وقت متأخر قبل تنفيذ العملية، فإن ما سينتج من خسائر بشرية بعد الرد الأمريكي لم يكن متناسبا مع فعل إسقاط إيران للطائرة المُسيرة ” .
وأضاف نائب ترامب: ” أن الرئيس كان لديه شكوك بشأن ما إذا كان القيادات الإيرانية رفيعة المستوى هي التي اتخذت قرار إسقاط طائراتنا المسيرة. لا يمكنني الحديث عن المعلومات الاستخباراتية التي نمتلكها فيما يتعلق بذلك “.
الشاعر[ عدد التعليقات: 495 ] نشر منذ 13 ساعة
هؤلا ليس لهم مصداقية ولن يطلقون
طلقة واحدة على مطيتهم ايران
هل نسيتم مافعله اوباما الخبيث
متى نستوعب الدروس متى؟
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 3020 ] نشر منذ 13 ساعة
تستطيع ايران ان تضع يديها ورجليها في ماء بارد , فالواقع يتحدث عن نفسه فكل ماحدث على مدى سنوات يصب في مصلحة اعداء العرب دون غيرهم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41339 ] نشر منذ 12 ساعة
مايهمنا أمرهم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41339 ] نشر منذ 12 ساعة
مايهمنا أمرهم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41339 ] نشر منذ 12 ساعة
مايهمنا أمرهم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76258 ] نشر منذ 12 ساعة
اخزاكم الله ,,
,, هجمتوا على العراق وابدتوهم واحرقتوا العراق وكل متنفس على ارضه ، لمجرد شكوك واخبار كاذبه ، وانتم تعلمون علم اليقين بأنها كاذبه ، ، ومع ذالك حشدتوا دول العالم بأسره لإحراق العراق ومن يعيش على ارضه ،،
,, الآن طواغيت المجوس يسقطون طائراتكم ويتحدونكم امام مرأى ومسمع من العالم بأسره ومرمروا كرامتكم وكبريائكم بوحل الخليج وصبخائه ، وتبررون لهم الاسباب والأعذار … ماسبب هذا الجُبن ياترى …؟
؟؟ ام هو اتفاق فيما بينكم انتم وطواغيت المجوس وتمشياً مع خططٍ بينكم لإبتزاز دول الخليج العربي وانهاكها ، لتكون لقمة سائغه سهلة الإبتلاع والتقسيم بينكم انتم والمجوس ….؟
,, انا لا اشك بأن اتفاقكم عقائدي ، بمعنى محو الإسلام والهجوم عليه في معقله .. وهيهات ان يتأتَّى لكم هذا ، لأن الله معنا \ن ونعم المولى ونعم النصير ، قال تعلى : (( يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ )) ..
,, اللهم إنا نلجأ إليك في كافة أمورنا وأنت وكيلنا وولينا ، فوضنا امرنا لك فااحفظنا ياربنا بحفظك وآمنا بأمنك واحمنا بحمايتك وأهلك أعدائنا بقوة منك ، ورد كيدهم في نحورهم ، واضرب الظالمين باالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين ، مالنا ملجأ إلا إليك ، يارب العالمين ياقوي ياعزيز ياجبار .. اللهم آمين ,,
ابونايف[ عدد التعليقات: 1356 ] نشر منذ 11 ساعة
يارب حيلهم بينهم يهود ومجوس
القرني………. قاآآآآهرهم 😎👍[ عدد التعليقات: 49624 ] نشر منذ 11 ساعة
لاتستعجلون ياشباب
ترامب مازال يدرس جميع الخيارات
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عبدالكريم[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 11 ساعة
الامركان لايمكن الوثوق بهم ابدا ولن يضربو ايران المسأله علي قول الشباب ترامب يهوش لهم فقط
العدناني[ عدد التعليقات: 2714 ] نشر منذ 11 ساعة
ههههههههههه
اللعبة محبوكة على رقعة الشطرنج بين الحمر
سعد[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 11 ساعة
كلاهما عمله واحده وكل واحد متفق مع الآخر
algernaas4[ عدد التعليقات: 971 ] نشر منذ 7 ساعات
صدق حسني مبارك يوم قال المتغطي بالأمريكان عريان
هم والمجوس يخططون لنا لكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
اللهم أضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين
Mr. Crash[ عدد التعليقات: 2016 ] نشر منذ 6 ساعات
مستحيل امريكا تضرب ايران على الاقل في الوقت الحالي لسبب واحد، ايران تعتبر الآن الكلب المطيع لامريكا وتنفذ جميع ما تأمرها به من زعزعة للأمن ودعم للمليشيات الارهابية في جميع الدول العربية، وتعتبر شماعة تُعلقَ بها امريكا جرائمها في حين تظهر هي امام العالم انها دولة مسالمة وتسعى لنشر السلام في جميع دول العالم.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7079 ] نشر منذ 6 ساعات
كل واحد يخاف من الثاني
ابو نور[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
ماشاءالله على الحنيه الزائده
alfahd42[ عدد التعليقات: 22396 ] نشر منذ 29 دقيقة
كذابين
القيادة الايرانيه اعترفت وهو يقول عنده شك
يا عالم الناس تحلف ان امريكا لن تضرب ايران
العالم تحلف حلف يعني العالم واثقه من كذب امريكا وايران وخطتهم ضد السعودية وباقي الدول العربيه