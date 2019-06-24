الأسباب الحقيقية وراء تأجيل أمريكا الضربة العسكرية على إيران

واشنطن(صدى):

كشف مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأحد، الأسباب الحقيقية وراء قرار التوقف عن المضي قدما في ” معاقبة طهران “، لافتًا إلى إن عدم اقتناع الولايات المتحدة بأن إسقاط طائرة الاستطلاع الأمريكية تم بموافقة القيادة في طهران، كان أحد أسباب ترامب لإلغاء الضربة.

وأوضح بنس: ” ما يمكنني قوله، دون الحديث عن تفاصيل، هو أن الرئيس كان على علم بتقييمات الخسائر ومجموعة كاملة من المعلومات المتعلقة بالهجمة العسكرية. لكن كما أشار الرئيس، في وقت متأخر قبل تنفيذ العملية، فإن ما سينتج من خسائر بشرية بعد الرد الأمريكي لم يكن متناسبا مع فعل إسقاط إيران للطائرة المُسيرة ” .

وأضاف نائب ترامب: ” أن الرئيس كان لديه شكوك بشأن ما إذا كان القيادات الإيرانية رفيعة المستوى هي التي اتخذت قرار إسقاط طائراتنا المسيرة. لا يمكنني الحديث عن المعلومات الاستخباراتية التي نمتلكها فيما يتعلق بذلك “.