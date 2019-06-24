خبير سيارات يوضح أسباب انفجار إطارات المركبات في الصيف 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أشار خبير سيارات إلى أن القيادة على الإطارات غير الممهدة يمكن أن تتسبب في ارتفاع حرارة الإطارات وبالتالي تزيد من احتمال حدوث انفجار، خاصة عندما تكون درجات الحرارة على الطرق مرتفعة للغاية.

وأوضح خبير السيارات أنه عندما تسير السيارة على الطريق، يتم استعراض الجوانب الجانبية للإطارات ” الانحناء، الاستيلاء على الأسفلت ” ، مما يخلق الحرارة.

ولفت: ” إذا كان ضغط الهواء في الإطارات صحيحًا :، فإن الحرارة الناتجة تكون ضئيلة، ولكن إذا كان ضغط الهواء في الإطارات منخفضًا، فيجب على الجدران الجانبية أن تفعل المزيد من الثناء، وأن تخلق الكثير من الحرارة، أضف في شمس الصيف وفي النهاية يمكن أن تتكسر الروابط الموجودة في إطار غير مستقر ، ويكون لديك انفجار “.