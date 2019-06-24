خطوات بسيطة لتنظيف أواني الطبخ من الدهون العنيدة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تلجأ بعض السيدات لتنظيف الصحون من الدهون المتراكمة من خلال خطوات بسيطة منها استخدمى الماء الساخن، الذى يساعد على ذوبان الدهون بالأطباق والأوانى، من خلال ملء الأطباق بالماء الساخن لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

ثانيا.. ضيفى قطرات من الصابون على صحن مع إرتداء قفاز حتى لا تتأثر يديك بالصابون، ويتسبب فى جفافها.

ثالثا.. قومى بغمر الأطباق في الماء وفرك أي شحوم باستخدام فرشاة المطبخ أو الإسفنج أو الصوف الصلب، الذى يساعد على كشطً الشحوم، ولكن لا تستخدميه مع الأطباق المصنوعة من مواد حساسة، مثل الفولاذ المقاوم للصدأ.

رابعا.. ولتنظيف الشوك استخدمى قطعة قماش لتنظيف الصحون، مع فرك الشحوم بفناجين القهوة والأواني.

خامسا.. أحرصى على تغيير الماء مع إضافة المزيد من الصابون كلما برد الماء أو أختفت رغوة الصابون.

سادسا.. وعندما تنتهي من غسل كل طبق ، يجب شطف الصحون بماء الصنبور لإزالة الصابون، واستبدال الماء حسب الحاجة.

سابعا.. استخدام الماء الفاتر مع إضافة كوب من الخل الأبيض ليساعدك على منع تشكيل الرواسب المعدنية في الأطباق أثناء تجفيفها.

ثامنا.. بمجرد التأكد من تنظيف الأطباق، قومى بغسل يديك، ثم جففى الطبق باستخدام منشفة نظيفة، مع وضع الأطباق في الخزانة بعد تجفيفها.