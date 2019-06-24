بتكلفة 3465 ريالا.. ” اقتصادي 2 ” تستقبل 10 آلاف حاج

عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة الحج والعمرة، عن تحديد 20 شركة من شركات حجاج الداخل للمشاركة في باقة اقتصادي 2 لموسم حج هذا العام 1440، حيث تصل تكلفة الحاج إلى 3465 ريالا.

ومن المحتمل، أن تستوعب هذه الباقة 10 آلاف حاج؛ بينما التقديم للباقات التي تمثل الضيافة واقتصادي 1 واقتصادي 2، اعتبارا من الثامنة صباح غرة ذي القعدة، وسداد الرسوم لكافة الشركات والمؤسسات العاملة خلال موسم حج هذا العام.

ويأتي ذلك عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل عبر موقع الوزارة الرسمي في جميع الباقات المحددة لحجاج الداخل، لافتة إلى السماح للشركات باستخراج تصاريح الحج بالنسبة للمواطنين والمقيمين.