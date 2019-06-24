نصائح تساعدك على معالجة ” حمو النيل ” عند الأطفال

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يصاب بعض الأشخاص بحمو النيل خلال فصل الصيف، وهو عبارة عن طفح جلدى وحبوب حمراء تنتشر فى أمكان متفرقة من الجلد، لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز النصائح التي يمكن أن تساعدك في علاج حمو النيل.

– تجنب الخروج فى الحر الشديد مع الحفاظ على درجة الحرارة المعتدلة فى المنزل، وخاصة غرفة الأطفال.

– الحرص على أن يرتدى الطفل الملابس القطنية الخفيفة والنوم على المفروشات القطنية؛ وذلك لتجنب الحرارة المرتفعة والطفح الجلدى.

– الحرص على استخدام بودرة ” التلك ” على بشرة الطفل وخصوصًا عند تغيير الحفاضات لتجنب الالتهابات والطفح الجلدى.

– فى حالة الخروج من المنزل يجب ارتداء قبعة وملابس قطنية فاتحة اللون.