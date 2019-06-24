” هدف ” يكشف عن آلية التسجيل والاستفادة من برنامج تمهير

نايف السالم(صدى):

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، عن آلية التسجيل والاستفادة من برنامج التدريب على رأس العمل ” تمهير ” .

ونشر ” هدف ” انفوجراف يوضح خطوات التسجيل عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، وجاءت الخطوات كالتالي:

– التسجيل في البوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” وإكمال بيانات التسجيل.

– الضغط على جميع البرامج من قائمة ” برامجنا ” .

– اختيار برنامج ” تمهير ” ثم الضغط على ” تقدم هنا ” .

– إدخال البيانات المطلوبة.

– سيتم إرسال إشعار للمتقدم بالبريد وإشعارة على طاقات بالأهلية.

– البحث عن فرص ” تمهير ” والتقديم عليها في حال كان المتقدم مؤهلآ.

– يمكن متابعة جميع طلبات التقديم من خلال صفحة إدارة طلبات التوظيف والتدريب ثم اختيار ” طلبات التقديم على الفرص التدريبية ” ، ومن خلال الصفحة نفسها يمكن قبول ورفض المقابلة الشخصية والعرض التدريبي.

– بعد قبول العرض التدريبي وتأكيد المباشرة يصبح المتقدم ” متدرب تمهير ” ، وسيتم حساب المكافآت المالية له/ لها.