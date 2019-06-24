زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب قبالة سواحل إندونيسيا

جاكرتا(صدى):

ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7,3 درجات على مقياس ريختر قبالة السواحل الشرقية لأندونيسيا اليوم.

وأفاد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي أن الزلزال وقع في الساعة 11,53 بالتوقيت المحلي (2,53 ت غ) جنوب جزيرة أمبون وعلى عمق 218 كلم عن سطح البحر.

وقال مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ إن الزلزال لن يؤدي إلى أمواج مد عالية بالنظر إلى مركزه العميق جدًا.

ولم ترد في الحال أي تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.