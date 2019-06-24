” أبل ” تطالب بالتوقف عن استخدام أجهزة ماكبوك برو لسبب خطير

وكالات(صدى):

استدعت شركة أبل الأمريكية، أجهزة كمبيوتر ” ماكبوك برو ” َ إلى فروع الشركة، بعد مخاوف من تسبّبها في إشعال حرائق؛ حيث إن عدداً من أجهزة الكمبيوتر من حجم 15 بوصة، التي أُنتجت بين عامي 2015 و2017، بها مشكلات في البطارية.

ويمكن أن تؤدي تلك المشكلات إلى ارتفاع درجة حرارة الحاسب بشكل يمثل خطورة؛ بينما قالت الشركة أن كل مَن يمتلك هذا الجهاز بإمكانه مراجعة الرقم التسلسلي له، والتحقق من وجوده في حملة الاستدعاء.

وعرضت أبل على زبائنها استبدالاً مجانياً للبطارية من أجل تلافي المشكلة؛ قائلة: ” سلامة العملاء دائماً على رأس أولويات أبل، ونحن نعرض استبدال البطاريات المعيبة مجاناً “.