للجنسين..وظائف إدارية وأكاديمية في كلية جدة العالمية الأهلية
أعلنت كلية جدة العالمية عن توفر وظائف إدارية وأكاديمية شاغرة، للرجال والنساء.
وتمثلت الوظائف الإدارية في: وظائف الموارد البشرية -وظائف الشؤون الإدارية – وظائف الجودة والاعتماد- وظائف المحاسبة المالية – وظائف التسويق والعلاقات – وظائف تقنية المعلومات والشبكات – وظائف سكرتارية تنفيذي.
بينما تمثلت الوظائف الأكاديمية في: وظائف تقنية المعلومات والشبكات – التصميم الداخلي – تصميم الجرافيكس – الإدارة – التسويق – المحاسبة المالية – وظائف في اللغة الإنجليزية.
ويتم التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية مع كتابة الوظيفة في خانة العنوان، على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
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