شاب يطعن صديقه ويرديه قتيلا بسبب خلاف على 100 جنيه!

القاهرة(صدى):

في جريمة مروعة، أقدم شاب مصري على قتل صديقه موجها له 4 طعنات، بسبب خلاف على مبلغ مائة جنيها مصريا.

وكانت الشرطة المصرية قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة شاب ملقاة على سلم أحد العقارات، وبالانتقال لمكان الواقعة تبين أن القتيل مصاب بـ4 طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، وأنه مسجل خطر سبق اتهامه في عدة قضايا.

وكشفت التحريات أن صديق القتيل هو الذي ارتكب الجريمة بسبب خلافات بينهما على مبلغ 100 جنيه وعندما طالبه الأخير به ماطله في رده ويوم الواقعة توجه الي منزل صديقه لمطالبته برد المبلغ فقابله المتهم بوابل من السباب ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة أنهاها المتهم بعدما استل سكين وسدد به 4 طعنات لصديقه ثم دفعه خارج الشقة لتسقط جثته علي سلم العقار.

وتم القبض على الجاني بعد قرابة ساعة من ارتكابه الجريمة، وبمواجهته أقر بالواقعة وتم تحرير المحضر اللازم.