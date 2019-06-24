بالفيديو والصور..أنغام تشعل مسرح ملعب الجوهرة
أشعلت الفنانة المصرية أنغام أمس الأحد، مسرح ملعب الجوهرة في جدة، وسط حضور جماهيري لافت.
وتفاعل الجمهور الضخم بشكل كبير مع الأغاني التي قدمتها أنغام، والتي لها شعبيتها.
يذكر أن أنغام قد أحيت حفلًا فى أول أيام عيد الفطر الماضي في الرياض، وشاركها المطرب رابح صقر.
وتستعد أنغام الفترة المقبلة لألبومها الجديد، المقرر طرحه 2020، بالتعاون مع زوجها الموزع أحمد إبراهيم .
#أنغام_في_موسم_جدة
بخاف يجرحني أحساسي.. pic.twitter.com/aBqV5e9Maw
— َ (@_iico1) June 24, 2019
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