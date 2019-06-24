الاقتصاد التركي يغرق..وخبراء: الحل في إقالة صهر أردوغان

أنقرة(صدى):

أكد خبراء الاقتصاد في تركيا أن الوضع الاقتصادي يزداد سوءًا، في ظل سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وطالب الخبراء بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية لخروج تركيا من كبوتها، وفي مقدمتها إقالة صهر أردوغان من منصبه في وزارة الاقتصاد.

ويرى خبراء الاقتصاد أن تركيا مرت بسلسلة أزمات صغيرة، كل واحدة أسوأ من سابقتها، محذرين من بلوغ البلاد نقطة اللاعودة، ما لم توقف الحكومة مشاريعها الضخمة وتركز على حل مشكلة ديون النظام المصرفي.

وشددوا على أن إصرار الحكومة على اتباع النموذج القائم والمعتاد في الاستهلاك والبناء اعتمادا على مصادر التمويل عن طريق الاستدانة هو السبب الرئيسي في الأزمة.

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