” تنفيذ مكة ” تحدد موعد مزاد علني على أملاك رجل أعمال شهير

نايف السالم(صدى):

على خلفية محاكمة رجل أعمال شهير بمكة المكرمة مقام ضده عدة قضايا مالية، قررت محكمة التنفيذ بمكة المكرمة، تحديد الرابع من ذي القعدة، موعدًا لإقامة مزاد علني على ممتلكاته.

وتم تحديد قاعة ” ليلتي ” في ” فندق فور بينتس ” مقرًا لانعقاد المزاد على ممتلكات رجل الأعمال الذي بلغت قيمة القضايا المالية المقامة ضده نحو 350 مليون ريال.

ومن المقرر عرض 11 عقارًا في المزاد، عبارة عن مخطط سكني جاهز بالخدمات، وأراضٍ تجارية، ومخطط صناعي، بالإضافة إلى أراضٍ خام متفرقة في عدة مواقع بمكة المكرمة.