” تنفيذ مكة ” تحدد موعد مزاد علني على أملاك رجل أعمال شهير
على خلفية محاكمة رجل أعمال شهير بمكة المكرمة مقام ضده عدة قضايا مالية، قررت محكمة التنفيذ بمكة المكرمة، تحديد الرابع من ذي القعدة، موعدًا لإقامة مزاد علني على ممتلكاته.
وتم تحديد قاعة ” ليلتي ” في ” فندق فور بينتس ” مقرًا لانعقاد المزاد على ممتلكات رجل الأعمال الذي بلغت قيمة القضايا المالية المقامة ضده نحو 350 مليون ريال.
ومن المقرر عرض 11 عقارًا في المزاد، عبارة عن مخطط سكني جاهز بالخدمات، وأراضٍ تجارية، ومخطط صناعي، بالإضافة إلى أراضٍ خام متفرقة في عدة مواقع بمكة المكرمة.
ابو صالح[ عدد التعليقات: 1202 ] نشر منذ 3 ساعات
تنفيذ مكة ” تحدد موعد مزاد علني على أملاك رجل أعمال شهير اعتقد انها لرئيس الاهلي السابق
ابونايف[ عدد التعليقات: 1355 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني من بيحضر المزاد الناس مالقت شي تاكله وهذا يتكلم بالملائيين معروفين هوامير جدة بالنهب
متقاعد[ عدد التعليقات: 293 ] نشر منذ 10 دقائق
اي اهلي نادي الاهلي اوالبنك الاهلي