فتاة طالبها والدها بألا تخبر أصدقائها بعمله فالتقطت معه صورة ونشرتها

القاهرة(صدى):

جسدت صورة متداولة لفتاة ووالدها، المعنى الحقيقي للبر بالوالدين، مؤكدة على ضرورة الفخر والاعتراف بجميلهما على أبنائهما.

وتفصيلا قررت فتاة أن تقوم بالتقاط صورة لها بصحبة والدها ونشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما طلب منها ألا تخبر أصدقائها بطبيعة عمله.

فالوالد يعمل عامل نظافة بسيط، وأراد من ابنته ألا تخبر أحد حتى لا يقللون من شأنها، لكنها كان لها رأيًا آخر، حيث أكدت على فخرها به دائمًا ،والتقطت صورتهما وتم تداولها على نطاق واسع.