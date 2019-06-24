السجن والتشهير لـ 10 أشخاص أصدروا شيكات بدون رصيد

حمود العنزي(صدى):

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بأسماء 10 أشخاص، وعاقبتهم بالسجن مدد مختلفة ودفع غرامة مالية، وذلك لإصدارهم شيكات بدون رصيد.

ونشرت الوزارة قائمة بأسماء المدانين، والعقوبات المفروضة عليهم، والتي تراوحت ما بين السجن 15 يومًا وخمسة أشهر، ودفع غرامة مالية ما بين ألف إلى 20 ألف ريال.

وفيما يلي أسماء المدانين:

1. عبد الله بن علي الجفالي – السجن لمدة خمسة أشهر وغرامة مالية 20 ألف ريال مع التشهير.

2. سليمان بن كريم محمد العبدالكريم – السجن لمدة شهر وغرامة مالية 10 آلاف ريال مع التشهير.

3. تركي بن مسفر القحطاني – السجن لمدة شهرين وغرامة مالية 4 آلاف ريال مع التشهير.

4. سعيد بن صالح الرصيص – السجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية 5 آلاف ريال مع التشهير.

5. سعيد بن إبراهيم المهيني – غرامة مالية ألف ريال مع التشهير.

6. عبد العزيز بن عبد الله الشومر – السجن لمدة ثمانية أشهر وغرامة مالية 4 آلاف ريال مع التشهير.

7. عبد الله بن عبد الغني بن نفيسة – غرامة مالية ألفي ريال مع الاكتفاء بمدد الإيقاف والتشهير.

8. خالد بن ذياب الظفيري – السجن لمدة 15 يومًا وغرامة مالية 5 آلاف ريال مع التشهير.

9. بدر بن صويلح المطيري – غرامة مالية ثلاثة آلاف ريال مع التشهير.

10. مسفر بن حسن القحطاني – غرامة مالية ألف ريال مع التشهير.