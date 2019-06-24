المحكمة تحدد مصير الآسيوي الذي توسل لامرأة بالسماح بعد اغتصابها

أبو ظبي(صدى):

على خلفية اعتداء سائق حافلة آسيوي في دبي، على امرأة، ثم توسله إليها بالسماح وتهديدها بالانتحار حال أبلغت عنه، قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ثلاث سنوات والإبعاد، بحق المتهم.

وكان المتهم 27 عاماً، قد شرع في اغتصاب امرأة، بعد أن ركبت معه لتوصيلها، ثم اعتدى عليها بالضرب، وهدّدها بجلب أصدقائه لاغتصابها، ولم تفلح توسلاتها في منعه من الاعتداء عليها، وبعد جريمته، بدأ يتوسل إليها حتى لا تبلغ الشرطة، مهدداً بالانتحار إذا فعلت ذلك، لأنها ستقضي على مستقبله.

وكانت المجني عليها قد أوضحت أنه ظل يتجول فترة بالحافلة، فيما كانت مشغولة بتصفح جوالها، حتى وصل إلى طريق مسدود وتوقف قائلا لها: ” إنها جميلة ويرغب في ممارسة الجنس معها ” .

واعترف المتهم بفعلته وأنه اعتدى عليها بعد عودته من الصلاة، لافتاً إلى أنها كانت تتوسل إليه حتى لا يعتدي عليها، لكنه أصرّ على هتك عرضها.

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