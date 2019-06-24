بين نساء وأطفال ومواطنين ومقيمين..بيان تفصيلي من التحالف بشأن هجوم أبها والإصابات الناتجة
إلحاقًا لما أصدرته قيادة القوات المشتركة للتحالف في مساء يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2019م عن وقوع هجوم إرهابي بمطار أبها الدولي نفذته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ، فقد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن الهجوم الإرهابي أدى إلى استشهاد مقيم من الجنسية السورية – رحمه الله- ، وإصابة 21 من المدنيين ومن جنسيات مختلفة، 13 من الجنسية السعودية، و4 من الجنسية الهندية ،و2 من الجنسية المصرية ، و2 من الجنسية البنغلاديشية ، ومن بين المصابين 3 نساء مصرية وسعوديتان، وكذلك طفلان من الجنسية الهندية.
وقد تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات، غادر منهم 3 المستشفى، ولا تزال 18 حالة تتلقى العلاج من بينها 13 حالة إصاباتهم طفيفة، و3 حالات متوسطة و حالتان حرجتان.
كما تضرر أحد المطاعم الموجودة بالمطار ” مطعم ماكدونالدز ” بتهشم الزجاج ، وتضرر عدد 18 مركبة بالإضافة لبعض الأضرار المادية البسيطة.
وأضاف العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ، والتي ترقى إلى جرائم حرب وبحسب نصوص القانون الدولي الإنساني ، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار من نوع ابابيل/ قاصف، ما يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقي إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.
وبيّن العقيد المالكي أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة ، يثبت تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار 2216 والقرار 2231.
واختتم العقيد المالكي تصريحه بالتأكيد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية ، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 26418 ] نشر منذ 5 ساعات
حسبنا الله و نعم الوكيل
algernaas4[ عدد التعليقات: 970 ] نشر منذ 5 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل في إيران ومطاياها
alfahd42[ عدد التعليقات: 22388 ] نشر منذ 4 ساعات
حسبنا الله و نعم الوكيل كلاب ايران
الفجر البعيد[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 4 ساعات
مالاحظتوا من بعد قدوم أمريكا لمياه الخليج زادت وتطورت أدوات الحوثي
ابو غالب[ عدد التعليقات: 1202 ] نشر منذ 3 ساعات
اعتقد اننا بحاجة الي قوة صاروخية نظام ثاد الامريكي في ظل هذه الاوضاع الراهنة من هجمات الحوثيين بطائرات مسيرة وصوريخ كروز لصد هذه الهجمات العدونية علي اراضي المملكة
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7035 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحم الشهيد ويشفي المصابين ويكفي بلدنا شر كل عدوا حاقد وكل شامت
مغرد[ عدد التعليقات: 863 ] نشر منذ 2 ساعتين
اتنبا ان امريكا رايح تدمر ايران اولا عن طريق تدمير اقتصدها باالحظر الا قتصادى نفس طريقة اسقاط صدام حسن ولكن بطريقه مختلفه ايران لا تصبر عن الحظر الا قتصادى لمدة سنه الشعب ينتفض امريا لا تحارب دوله حتى تخلخلها داخليا بعدين تبدا بضربها جوا شوفوا انتفا ضة الشعب فى اقل من سنه الحوثى ايران يلفت انظار العالم بضرب المنشاة سيا سه ايرا نيه ولكن امريكا نا ويه اولا على ايران اعتقد الله واعلم انها انتهت كما انتها العراق وانشا الله قريبا انتفا ضة الا حواز والشعب الا ايرانى واعتقد الله واعلم رايح يتنصب ولد الشاه بعدها يستسلم الحوى وحزب الات للا مر الواقع
عبدالله[ عدد التعليقات: 1212 ] نشر منذ 1 ساعة
المرتزق ( احد حريم السلطان) ينبح ضد السعودية ، مصر والامارات صباح مساء ويدعي انه معارض من اجل حقوق المواطن والوطن. وحينما قصف مطار ابها مرتين في شهر، لم يستطع فتح فمه ولو بكلمة إدانه واحده. لان الكفيل القطري اخو شريفه سوف يقطع المصروف. ولذلك صمت ولم يستطع حتى ابداء التعاطف مع المدنيين اللذين تضرروا من الهجوم الغادر.
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1248 ] نشر منذ 38 دقيقة
السعودية صامدة بأسلامها ورجالها..
والله انها ماحركت شعرة ..وماارعبت احد..مرتزقة ايران واذنابهم ..
هي ليست حرب مواجهة .
هم حثالة لصوص يرمون ويحتمون بالضعفاء ..
مساعد[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 38 دقيقة
اللهم احفظ على بلاد الحرمين أمنها واستقرارها واحفظ اللهم ولاة أمرنا الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين وشعب المملكة العربية السعودية وبلادنا وبلاد المسلمين يارب العالمين اللهم وانصر جنودنا البواسل وثبت أقدامهم وسدد رميهم وعجل بنصرهم يارب العالمين
قاسم الجنيد[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 29 دقيقة
حسبنا الله و نعم الوكيل ،، تبا لكم ايها الحوثيين ،، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم نن و انصرنا عليهم بقدرتك و جنودا لم يروها ،،
قاسم الجنيد[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 29 دقيقة
حسبنا الله و نعم الوكيل ،، تبا لكم ايها الحوثيين ،، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم نن و انصرنا عليهم بقدرتك و جنودا لم يروها ،،
قاسم الجنيد[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 28 دقيقة
حسبنا الله و نعم الوكيل ،، تبا لكم ايها الحوثيين ،، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم ،، و انصرنا عليهم بقدرتك و جنودا لم يروها ،،
قاسم الجنيد[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 28 دقيقة
حسبنا الله و نعم الوكيل ،، تبا لكم ايها الحوثيين ،، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم ،، و انصرنا عليهم بقدرتك و جنودا لم يروها ،،
قاسم الجنيد[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 28 دقيقة
حسبنا الله و نعم الوكيل ،، تبا لكم ايها الحوثيين ،، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم ،، و انصرنا عليهم بقدرتك و جنودا لم يروها ،،
fares[ عدد التعليقات: 536 ] نشر منذ 13 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل وربنا يكفينا شرهم وشر غيرهم والله يحفظنا ويحفظ بلادنا من كل شر يارب