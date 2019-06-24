حقيقة فصل موظف تعسفيا بعدما كشف تجاوزات ومخالفات مسؤول
ذكر موظف بالمساحة الجيولوجية بجدة، أن مسؤولاً قرر فصله فصلاً تعسفيًا بعد كشفه تجاوزات ومخالفات عليه.
ومن جانبه نفى المتحدث الرسمي للمساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، ما قاله الموظف المذكور، موضحا أن قرار فصله جاء لقلة قدرته العملية خلال الفترة التجريبية لتعيينه.
وأشار أبا الخيل إلى أن قرار طي قيد الموظف مكتمل المسوغات والإجراءات النظامية المتبعة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 5 ساعات
اوكي
هكتور[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
موعشان انك ناطق اعلامي خلاص بلغت منتهى الصدق … واكيد الموضف لديه مسوغات ومبررات وادلة .. لازم نسمع من الطرف الثاني يا ناطق …
اول مره اسمع عن فصل موضف في المرحلة التجريبيه.. واول مره اسمع عن مرحلة تجريبيه .. ليتك قلت فصل غيابيا او سلوكيا .. ياشيخ باينه
وليد الزهراني[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
لابد من التحقق مع المسؤل والموظف المفصول .
قبل ماتدفع عن الموظف المسؤل .
ابونايف[ عدد التعليقات: 1355 ] نشر منذ 8 دقائق
كل العالم اول ما يتوظفون لديهم قلة قدرات للعمل
ابو بدر[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 6 دقائق
والله من المستحيل يطلع المتحدث الرسمي ويقول غير الكلام الي قاله مستحيل يقول المسؤول غلطان والموظف على حق وسلامتكم