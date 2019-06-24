حقيقة فصل موظف تعسفيا بعدما كشف تجاوزات ومخالفات مسؤول

نايف السالم(صدى):

ذكر موظف بالمساحة الجيولوجية بجدة، أن مسؤولاً قرر فصله فصلاً تعسفيًا بعد كشفه تجاوزات ومخالفات عليه.

ومن جانبه نفى المتحدث الرسمي للمساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، ما قاله الموظف المذكور، موضحا أن قرار فصله جاء لقلة قدرته العملية خلال الفترة التجريبية لتعيينه.

وأشار أبا الخيل إلى أن قرار طي قيد الموظف مكتمل المسوغات والإجراءات النظامية المتبعة.