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حقيقة فصل موظف تعسفيا بعدما كشف تجاوزات ومخالفات مسؤول

حقيقة فصل موظف تعسفيا بعدما كشف تجاوزات ومخالفات مسؤول
نايف السالم(صدى):

ذكر موظف بالمساحة الجيولوجية بجدة، أن مسؤولاً قرر فصله فصلاً تعسفيًا بعد كشفه تجاوزات ومخالفات عليه.

ومن جانبه نفى المتحدث الرسمي للمساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، ما قاله الموظف المذكور، موضحا أن قرار فصله جاء لقلة قدرته العملية خلال الفترة التجريبية لتعيينه.

وأشار أبا الخيل إلى أن قرار طي قيد الموظف مكتمل المسوغات والإجراءات النظامية المتبعة.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات

موعشان انك ناطق اعلامي خلاص بلغت منتهى الصدق … واكيد الموضف لديه مسوغات ومبررات وادلة .. لازم نسمع من الطرف الثاني يا ناطق …
اول مره اسمع عن فصل موضف في المرحلة التجريبيه.. واول مره اسمع عن مرحلة تجريبيه .. ليتك قلت فصل غيابيا او سلوكيا .. ياشيخ باينه

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة

لابد من التحقق مع المسؤل والموظف المفصول .
قبل ماتدفع عن الموظف المسؤل .

[ عدد التعليقات: 1355 ] نشر منذ 8 دقائق

كل العالم اول ما يتوظفون لديهم قلة قدرات للعمل

[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 6 دقائق

والله من المستحيل يطلع المتحدث الرسمي ويقول غير الكلام الي قاله مستحيل يقول المسؤول غلطان والموظف على حق وسلامتكم

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