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  3. الحمد : سعود السويلم لم يقبل رئاسة النصر الا بعد سداد الديون

الحمد : سعود السويلم لم يقبل رئاسة النصر الا بعد سداد الديون




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