وكيل أعمال عموري يكشف عن مفاجأة للهلاليين
صرح نادر المرزوقي وكيل أعمال اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن ” عموري ” بأنه سينضم إلى قائمة الهلال مع انطلاقة مرحلة الإعداد.
وكشف المرزوقي عن رغبة عموري في الاستمرار مع الهلال موسمًا آخر، خاصة أن الإصابة في البداية حرمته من إكمال الموسم.
وقال: ” عموري سينضم إلى قائمة الهلال مع انطلاق مرحلة الإعداد، حيث إن عقده مستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، بجانب أننا لم نتلق أي عرض من العين لعودته له ” .
د.فهد[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 8 ساعات
اكثر اللاعبين العرب لايجيدون التعامل مع الاصابات بسبب ضعف نبيتهم وعدم اهتمامهم بالغذاء الصحي والنوم الكافي . بينما نجد اللاعب الاوربي وبالرغم من قوة بنيته الجسمانيه يهتم بنومه الكافي ونوع طعامه الصحي .
لذلك نجد ان الاصابات قليله لديه ويعمر في الملاعب ولو اصيب ممكن يرجع ويمارس عطاؤه افضل من السابق
واعتقد ان اللاعب عموري وامثاله لن يعمروا في الملاعب لما سبق ذكره اعلاه الا في حالة تغيير سلوكهم الغذائي وعدم السهر وخلافه .وبالتوفيق للجميع
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 1202 ] نشر منذ 8 ساعات
الكبتن نايف الهزازي الملقب بالصقر كثرة اصابته بالرباط الصليبي اختفي عن المشهد الرياضي منذ فترة طويلة واعتقد ان الكبتن عموري ايضا لايستطيع مواصلة الركض في الملاعب لفترة طويلة لكثرة اصابته بالرباط الصليبي الذي يحتاج الي علاج في مستشفيات خارجية وداخلية ايضا
السلااامي[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ 5 ساعات
وصفه مجربه لعلاج القطع الصليبي :
احضار 5 جرام من مسك الطهاره
احضار 2 دهن عود اخونجي هندي
احضار طاقيه .
تدهن الركبه بدهن العود الاخونجي الهندي ومسك الطهاره وتوضع عليه الطاقيه ويصبح اللاعب درويش صح وينقز بالملعب تنقيز .😂😂😂