وكيل أعمال عموري يكشف عن مفاجأة للهلاليين

طلال الغامدي(صدى):

صرح نادر المرزوقي وكيل أعمال اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن ” عموري ” بأنه سينضم إلى قائمة الهلال مع انطلاقة مرحلة الإعداد.

وكشف المرزوقي عن رغبة عموري في الاستمرار مع الهلال موسمًا آخر، خاصة أن الإصابة في البداية حرمته من إكمال الموسم.

وقال: ” عموري سينضم إلى قائمة الهلال مع انطلاق مرحلة الإعداد، حيث إن عقده مستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، بجانب أننا لم نتلق أي عرض من العين لعودته له ” .