وفاة سيدة وإصابة ابنتها في حادث دهس بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

وقع حادث دهس عنيف، في حي مسره بالطائف، ما أدى إلى وفاة سيدة وإصابة ابنتها.

وباشرت الجهات المعنية الحادث الذي وقع أمس الأحد، أثناء عبور السيدة وابنتها شارع بداخل حي مسره في الطائف.