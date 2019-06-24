نشر : منذ 9 ساعات 5٬824 5 حوادث وفاة سيدة وإصابة ابنتها في حادث دهس بالطائف عبدالعزيز القثامي(صدى): وقع حادث دهس عنيف، في حي مسره بالطائف، ما أدى إلى وفاة سيدة وإصابة ابنتها. وباشرت الجهات المعنية الحادث الذي وقع أمس الأحد، أثناء عبور السيدة وابنتها شارع بداخل حي مسره في الطائف. الوسوم:الطائف
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يرحمها و يشفي ابنتها
ابن البلد[ عدد التعليقات: 2442 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمها ويغفر لها
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7035 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
رحمها الله وشافى ابنتها
fares[ عدد التعليقات: 536 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمها ويغفر لها ويصبر اهلها وبناتها واولادها
مساعد[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 36 دقيقة
رحمها الله وأسكنها فسيح جناته وجميع من مات من المسلمين والمسلمات اللهم واشفي ابنتها واكلأها برعايتك