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  • نشر : منذ 9 ساعات
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  • حوادث

وفاة سيدة وإصابة ابنتها في حادث دهس بالطائف

وفاة سيدة وإصابة ابنتها في حادث دهس بالطائف
عبدالعزيز القثامي(صدى):

وقع حادث دهس عنيف، في حي مسره بالطائف، ما أدى إلى وفاة سيدة وإصابة ابنتها.

وباشرت الجهات المعنية الحادث الذي وقع أمس الأحد، أثناء عبور السيدة وابنتها شارع بداخل حي مسره في الطائف.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 5 ساعات

الله يرحمها و يشفي ابنتها

[ عدد التعليقات: 2442 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمها ويغفر لها

[ عدد التعليقات: 7035 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
رحمها الله وشافى ابنتها

[ عدد التعليقات: 536 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمها ويغفر لها ويصبر اهلها وبناتها واولادها

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 36 دقيقة

رحمها الله وأسكنها فسيح جناته وجميع من مات من المسلمين والمسلمات اللهم واشفي ابنتها واكلأها برعايتك

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