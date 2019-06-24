على غرار الهلال: النصر يطبع شعار الاستثنائي على قمصان الفريق الأول

خالد يحيي(صدى):

قرر النصر وضع شعار لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان ،على قمصان الفريق الأول في خطوة مشابهه لما قام به نادي الهلال عام 2015 حين وضع شعار كاس المؤسس على قمصان الفريق الاول خلال منافسات دوري عبداللطيف جميل في عهد الأمير نواف بن سعد.

وتأتي هذه الخطوة كتوثيق لإستثنائية دوري هذا العام، وكناحية تسويقية لقمصان الفريق ، حيث تقرر طباعة الشعار على كل القمصان المعدة للبيع من خلال متجر النادي.