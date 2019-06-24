على غرار الهلال: النصر يطبع شعار الاستثنائي على قمصان الفريق الأول
قرر النصر وضع شعار لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان ،على قمصان الفريق الأول في خطوة مشابهه لما قام به نادي الهلال عام 2015 حين وضع شعار كاس المؤسس على قمصان الفريق الاول خلال منافسات دوري عبداللطيف جميل في عهد الأمير نواف بن سعد.
وتأتي هذه الخطوة كتوثيق لإستثنائية دوري هذا العام، وكناحية تسويقية لقمصان الفريق ، حيث تقرر طباعة الشعار على كل القمصان المعدة للبيع من خلال متجر النادي.
alfahd42[ عدد التعليقات: 22388 ] نشر منذ 9 ساعات
قال ايش قال على غرار الهلال يا شين التعصب وخصوصا اذا جاء من مسئول
عااالمي عااام[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 9 ساعات
النصر فريق عالمي طبع ويطبع وسيظل يطبع شعارات الفرح والشمس والنور والانفتاح للعالم
ولايطبع النصر ابدا مايدل على الاخونج والاحزان والدروشه مثل دهونكم وعطوركم التي تشعر الانسان برائحة اكفان الاموات والازمنه السحيقه .
واخيرا لامجال للمقارنه بين الشمس والعالميه
وبين الدروشه والاحزان .
طلال[ عدد التعليقات: 192 ] نشر منذ 9 ساعات
صح لسانك يا عالمي عام
النصر فريق الشمس والانفتاح على العالم والعالميه .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5575 ] نشر منذ 9 ساعات
خليهم يفرحون بيحسبون الجمهور الهلالي متضايق صدقوني ما حتي فكر فيكم
طرب ووناسه[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 9 ساعات
مانبي الحزن ولا عطوره
نبي فريق النصر والطرب والوناسه
سالي[ عدد التعليقات: 360 ] نشر منذ 8 ساعات
حنا شعاع الشمس
جينا نعيش اليوم
جينا بأعلى صوت
ذا النصر موسيقى عالميه
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 427 ] نشر منذ 8 ساعات
*الحمد لله اني هلالي🤲*
شر البلية ما يضحك 😂😂😂
قالها لاجم الأفواه👇👇 التويجري
*ما بهذري المهذري إلا من حر السخونه*
💙
💙😎
Es[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 8 ساعات
ههههههههههههه
الله المستعان
alfahd42[ عدد التعليقات: 22388 ] نشر منذ 7 ساعات
زعجونا المحليين الخبر عن العالمي روحو اندبو حظكم بعيد عن بطل الدوري يا وصيف
فاتن[ عدد التعليقات: 360 ] نشر منذ 7 ساعات
عطور الاحزان 😭😭😭
فارس[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 2 ساعتين
عقدة النقص تلازم الفريق الصغير بطولة دوري على كذا فريق الفتح يسوي زي الصغار والهلال اللي على شعارة بطولة المؤسس لكن الصغير يبقى صغير ..
سلطان[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
أصحاب العقول في راحة
2019 وهذا تفكير الشباب ويزعل ويشتم ويتضايق واخرتها ماهو مستفيد شي غير الذنب
اتركو السباب والشتائم واستغفرو ربكم لا النصر ولا الهلال ولاغيرهم روا عنكم ولاحد جاب خبركم
اشترو راحت انفسكم