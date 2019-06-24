للجنسين.. عشرات الوظائف الشاغرة في الرياض والطائف

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الماجد للعود، عن توافر وظائف إدارية للجنسين؛ للعمل في مدينة الرياض.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية، هي: باحث وممثل قانوني، ومدير التسويق، ومدير المبيعات، وباحث قانوني، وأخصائي رواتب، ومشرف تسويق، ومدير التسويق، ومشرف توظيف، والمساعد القانوني، ومشرف انتاج، ومطور منتج، ومشرف تسويق، ومشرف توظيف موارد بشرية، ومنسق شؤون الموظفين، ويمكن التقديم عليها من خلال الرابط التالي هنـــــــا

كما أعلنت شركة شبرا الطائف التجارية المحدودة والتي تعمل في مجال مقاولات الصيانة والتشغيل، عن 8 وظائف شاغرة في مجال الكاشير للرجال: للعمل في الطائف.

وأوضحت الشركة أن الوظائف لحملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، على أن يكون المتقدمين من حملة شهادة المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وذلك براتب 5000 ريال، ويمكن التقديم على الوظيفة من خلال الرابط التالي هنــــــــا .

وأعلنت الشركة الدولية الإبداعية للصناعات والتي تعمل في مجال التصنيع والمعادن والصناعات الكيميائية، والصناعات التحويلية العامة، عن وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء: للعمل في مدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظيفة بمسمى مدير علاقات الموظفين، وذلك لحملة درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية، أو الموارد البشرية أو ما يعادلها، على أن يكون المتقدمين من حملة شهادة البكالوريوس في العلوم الإدارية أو الموارد البشرية أو ما يعادلها.

وأفادت بأن الراتب 6000 ريال سعودي، والتقديم من خلال الرابط التالي هنــــــــا .

كما أعلنت الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، عن توافر وظائف شاغرة في مجال السلامة، للعمل في مدينة الرياض، وتحت مسمى وظيفي مدير السلامة، وأخصائي السلامة.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدمين من حملة الجنسية السعودية، موضحة أنه تم فتح باب التقديم، وينتهي عند الاكتفاء من الأعداد المقدمة، من خلال الروابط التالي هنـــــــــــــــــــا ، و هنـــــــــــــــــا