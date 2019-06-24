زوجة الفنان المصري “ المنتصر بالله ” تكشف حقيقة وفاته

القاهرة(صدى):

كشفت زوجة الممثل المصري المنتصر بالله رياض عبد السيد، اليوم الأحد، صحة الأخبار المتداولة حول وفاته.

وقالت عزيزة كساب زوجة الممثل الشهير في مداخلة هاتفية مساء السبت مع الإعلامي سيد علي على قناة “ الحدث اليوم ” ، إن الفنان يخضع حاليا لرعاية صحية مكثفة بناء على طلب الطبيب حتى يشفى تماما.

وأضافت أن الأخبار الزائفة المتداولة حول زوجها سببت لها متاعب صحية، منددة بافتقار ناشري الأخبار للأخلاق النبيلة، وداعية إلى انشاء جهاز رقابي يتتبع مصادر الشائعات.

وتابعت : مثل هذه الشائعات تترك أثرا سيئا في أوساط الفنانين، متسائلة: “ من المسؤول عن إطلاق الشائعات؟ ”.