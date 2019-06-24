زوجة الفنان المصري “ المنتصر بالله ” تكشف حقيقة وفاته
كشفت زوجة الممثل المصري المنتصر بالله رياض عبد السيد، اليوم الأحد، صحة الأخبار المتداولة حول وفاته.
وقالت عزيزة كساب زوجة الممثل الشهير في مداخلة هاتفية مساء السبت مع الإعلامي سيد علي على قناة “ الحدث اليوم ” ، إن الفنان يخضع حاليا لرعاية صحية مكثفة بناء على طلب الطبيب حتى يشفى تماما.
وأضافت أن الأخبار الزائفة المتداولة حول زوجها سببت لها متاعب صحية، منددة بافتقار ناشري الأخبار للأخلاق النبيلة، وداعية إلى انشاء جهاز رقابي يتتبع مصادر الشائعات.
وتابعت : مثل هذه الشائعات تترك أثرا سيئا في أوساط الفنانين، متسائلة: “ من المسؤول عن إطلاق الشائعات؟ ”.
ابو صالح[ عدد التعليقات: 1202 ] نشر منذ 8 ساعات
الفنانين في الوطن العربي بدئو يتساقطون واحد تلو الاخر منهم من انتقل الي جوار ربه ومنهم من يعاني من امراض مزمنه ومنهم منومين علي الاسرة البيضاء بالمستشفيات ومن من سافر للخارج لتلقي العلاج اللهم احسن خاتمتنا واشفي كل مريض مسلم وارحم موتنا وموتي جميع المسلمين ياغفور يارحيم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يشفيه
مغرد[ عدد التعليقات: 863 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابو صالح كلهم ورجال لدين ورجال الا عمال والمهندس والطيار والمدرس والطبيب وانا وانت وكل خلق الله ما يدخل الجنه الا بعمله يمكن واحد تشوفه انه منحرف وهو عند الله لفضل منى ومنك كل واحد فى اختصا صه الله يهديه لطاعته