قائد سيارة كاد أن يقتل أخر بسبب المزاح ورد فعله يغضب المواطنين (فيديو)
أثار قائد مركبة كان يقود سيارته في أحد طرق المملكة غضب الأهالي بعد أن كاد أن يتسبب في كارثة.
وانتشر فيديو عبر ” تويتر ” لقائد سيارة يمزح هو ومرافقه، حيث سحب الفرامل بشكل مفاجيء وكاد قائد السيارة خلفه أن يصطدم به ويتسبب في حادث كارثي.
وقام قائد السيارة نفسه الذي يمسح بالتقاط الفيديو مما أثار غضب المواطنين لاستهتاره بأرواح الأخرين.
alfahd42[ عدد التعليقات: 22388 ] نشر منذ 9 ساعات
المفروض يحاسب
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5064 ] نشر منذ 9 ساعات
وصلني المقطع على الواتس ولكني والله كرهته وازعلني ولم ارسله لأحد
.[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا كثرهم بالشارع .
انا اسميهم كلاااااب الشوارع ، اعزكم الله.
استعتار وعدم مسؤليه ولا يقدرون لا صغير ولا كبير ولا مريض ولا امراءه تسوق!
يحسبون الشارع ملك لهم .
الله يمحي هالاشكال من على الارض محي.
تشوفون العجب منهم خاصه على الطرق الدائريه في الرياض.
هبال ونجاسه وحسد وقلة عقل الله يجيركم.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7035 ] نشر منذ 2 ساعتين
استهتار ب ارواح الناس و ممتلكاتهم وحتى سياراتهم مافكروا فيها حسبنا الله ونعم الوكيل
fares[ عدد التعليقات: 536 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا حقه يحطو راسه تحت كفر السيارة ويدعسو عليه عشان يعرف ان الشي اللى سواه غلط