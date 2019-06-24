قائد سيارة كاد أن يقتل أخر بسبب المزاح ورد فعله يغضب المواطنين (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أثار قائد مركبة كان يقود سيارته في أحد طرق المملكة غضب الأهالي بعد أن كاد أن يتسبب في كارثة.

وانتشر فيديو عبر ” تويتر ” لقائد سيارة يمزح هو ومرافقه، حيث سحب الفرامل بشكل مفاجيء وكاد قائد السيارة خلفه أن يصطدم به ويتسبب في حادث كارثي.

وقام قائد السيارة نفسه الذي يمسح بالتقاط الفيديو مما أثار غضب المواطنين لاستهتاره بأرواح الأخرين.