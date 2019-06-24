جندي يطلق النار ويقتل 3 من زملائه في جازان
كشفت مصادر، عن قيام جندي بإطلاق النار على 3 من زملائه ما أدى إلى مقتلهم، وذلك في في أحد محافظات جازان.
وأكدت المصادر، أن الجندي ارتكب الواقعة نتيجة خلاف شخصي بينه وبين زميل له، لكنه قتل بالخطأ زميليه الآخرين.
وأوضحت أنه سلّم نفسه وسلاحه بعد حادثة القتل وذلك وفقًا لوسائل إعلام محلية، فيما يُنتظر أن تصدر شرطة منطقة جازان، بيانًا حول ملابسات الواقعة.
يشار إلى أن ” صدى ” لم يتسنى لها التأكد من هذا الخبر حتى الآن.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5064 ] نشر منذ 9 ساعات
انا لله وانا اليه راجعون
ولاحول ولاقوة الا بالله
tawaq[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ 9 ساعات
لعنكم الله
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 6029 ] نشر منذ 8 ساعات
ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
إنا لله وانا اليه راجعون..
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 304 ] نشر منذ 8 ساعات
ftawaq
لماذا العن قل الله يرحمهم ويغفر لهم
والقاتل لابد انه في حال يعلم به الله الان
ربي يتقبلهم
لا حول ولا قوه الا بالله
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 304 ] نشر منذ 8 ساعات
tawaq
لماذا العن قل الله يرحمهم ويغفر لهم
والقاتل لابد انه في حال يعلم به الله الان
ربي يتقبلهم
لا حول ولا قوه الا بالله
ابو عمار[ عدد التعليقات: 26418 ] نشر منذ 5 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
أبو فهد[ عدد التعليقات: 707 ] نشر منذ 5 ساعات
لا حول ولا قوة الابالله العلي العظيم
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7035 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة الابالله العلي العظيم الله يرحمهم
ابونايف[ عدد التعليقات: 1355 ] نشر منذ 54 دقيقة
لاحول وصل الهياط جيزان
منصور[ عدد التعليقات: 405 ] نشر منذ 16 دقيقة
حتى احد المعلقين كتب حتى لهياط وصل جيزان وكان جيزان واهلها ليسو ببشر فدايما ننتقصهم وننظرلهم بنظره دونيه والكل يعرف معنى كلامي فهناك قبل 20 سنه تقريبا في مدينة حقل التابعه لتبوك كان هذا الرجل يعمل في احدى القطاعات العسكريه وكان الوحيد اللذي هو من جيزان وكان زملائه يعايرونه ب.. وياصفر ..الخ.. ويسخرون منه وكلهم من ضواحي المنطقه كما نسمع دائما وينتقصون منه فما كان الى ان استل سلاحه وقتل منهم 7 واهل المنطقه يعرفون ذالك
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ