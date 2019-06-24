جندي يطلق النار ويقتل 3 من زملائه في جازان

تركي السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن قيام جندي بإطلاق النار على 3 من زملائه ما أدى إلى مقتلهم، وذلك في في أحد محافظات جازان.

وأكدت المصادر، أن الجندي ارتكب الواقعة نتيجة خلاف شخصي بينه وبين زميل له، لكنه قتل بالخطأ زميليه الآخرين.

وأوضحت أنه سلّم نفسه وسلاحه بعد حادثة القتل وذلك وفقًا لوسائل إعلام محلية، فيما يُنتظر أن تصدر شرطة منطقة جازان، بيانًا حول ملابسات الواقعة.

يشار إلى أن ” صدى ” لم يتسنى لها التأكد من هذا الخبر حتى الآن.