” الإعلام المرئي والمسموع ” تعلن افتتاح أول سينما بالشرقية

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مساء اليوم، عن افتتاح أول دار عرض سينمائي في المنطقة الشرقية، وذلك في وست أفنيو مول بالدمام.

وقالت الهيئة: إن افتتاح أول دار عرض في الشرقية بعد الرياض وجدة جاء انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 الطموحة بأن تكون المملكة أنموذجًا رائدًا في جميع مجالات الحياة واستلهامًا من التوجهات الإستراتيجية للهيئة في رفع مستوى الخيارات الترفيهية لدى المواطن والمقيم، وسعيًا لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة المنبثق من برامج تحقيق رؤية 2030، مما يسهم في تنويع فرص الترفيه ويلبي اهتمامات واحتياجات المجتمع.