” الإعلام المرئي والمسموع ” تعلن افتتاح أول سينما بالشرقية
أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مساء اليوم، عن افتتاح أول دار عرض سينمائي في المنطقة الشرقية، وذلك في وست أفنيو مول بالدمام.
وقالت الهيئة: إن افتتاح أول دار عرض في الشرقية بعد الرياض وجدة جاء انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 الطموحة بأن تكون المملكة أنموذجًا رائدًا في جميع مجالات الحياة واستلهامًا من التوجهات الإستراتيجية للهيئة في رفع مستوى الخيارات الترفيهية لدى المواطن والمقيم، وسعيًا لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة المنبثق من برامج تحقيق رؤية 2030، مما يسهم في تنويع فرص الترفيه ويلبي اهتمامات واحتياجات المجتمع.
alfahd42[ عدد التعليقات: 22388 ] نشر منذ 9 ساعات
دعاء لمن قام على مشروع السينماء اللهم ان كان هذا يرضيك فوفقهم واذا لا يرضيك فعليك بهم فانهم لايعجزونك
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5064 ] نشر منذ 9 ساعات
آمين
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5064 ] نشر منذ 9 ساعات
المصيبة ليست في المعصيه فقط
المصيبه التي نخاف من عواقبها ان تكون هناك جهة تجمع الناس على المنكر وتجاهر به
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5575 ] نشر منذ 9 ساعات
ربنا شرفنا عن باقي المخلوقات بالعقل لنعرف الغلط من الصح و هدانا بالدين الإسلامي لنعرف الحلال من الحرام و من ينحرف او يغلط فسوف يحاسب هو فقط عن فعلة و حنا علينا النصيحة لا السباب او اللعن او حتي التكفير بل نتحلي بأخلاق الانسان المسلم وربنا راح يحاسبنا عما نكتبة
سالم[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يهديك يا اخت نجاه
يعني على مبدأك لو الواحد يشوف الدعاره في الشارع مايتكلم ولا ينكر خلاص كل واحد مسؤول عن نفسه
ويحاسبه الله لوحده لكن هل تعلمين ان فساد المجمع يفسد اجيال وصلاح المجتمع يصلح اجيال فادمه
وهل تطبقين مبدأك على اولادك وبناتك ؟؟؟؟
واخيرا اذكرك بقول الله :
لعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (79)
alfahd42[ عدد التعليقات: 22388 ] نشر منذ 7 ساعات
نحن دعونا لهم اذا كان يرضي الله
ودعونا عليهم اذا كان لايرضي الله
alfahd42[ عدد التعليقات: 22388 ] نشر منذ 7 ساعات
تفسير بن كثير
يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزله على داود نبيه عليه السلام، وعلى لسان عيسى ابن مريم بسبب عصيانهم للّه واعتداءهم على خلقه. قال ابن عباس: لعنوا في التوراة والإنجيل وفي الزبور، وفي الفرقان، ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم، فقال تعالى: { كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون} أي كان لا ينهى أحد منهم أحداً عن ارتكاب المآثم والمحارم، ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يركب مثل الذي ارتكبوه فقال: { لبئس ما كانوا يفعلون} ، وقال الإمام أحمد عن عبد اللّه قال، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : (لما وقعت بنوا إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم، وواكلوهم وشاربوهم، فضرب اللّه قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم، { ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون} ) وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم متكئاً فجلس فقال: (لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطراً) وقال أبو داود عن عبد اللّه بن مسعود قال، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : (إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: ما هذا اتق اللّه ودع ما تصنع، فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب اللّه قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: { لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم} إلى قوله: { فاسقون} ، ثم قال: كلا واللّه لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً، أو تقصرنه على الحق قصراً) والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جداً، ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام. عن حذيفة ابن اليمان أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: ( والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن اللّه أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم لَتَدْوعنَّه فلا يستجيب لكم) “”رواه أحمد والترمذي””وعن عائشة قالت: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: (مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم) “”رواه ابن ماجة””
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5064 ] نشر منذ 3 ساعات
قاطعوا الفساد ينقطع من نفسه