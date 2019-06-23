تعويض مالي لرجل أجبرته الشرطة على التعري وسط الشارع

كانبرا(صدى):

أصدرت محكمة أسترالية، حكمًا قضائيًا بتعويض أسترالي 112 ألف دولار، بعدما فتشته الشرطة تفتيشًا غير قانونيًا.

وأجبرت الشرطة، ” ستيفن عطا الله “ (53 عامًا) على خلع ملابسه وفضح عورته، وسط الشارع في 2015، الأمر الذي دفعه إلى رفع دعوى قضائية ضد الدولة، متهمًا الشرطة باعتقاله غير المشروع والاعتداء والضرب.

وأوضحت وثائق المحكمة أن ” عطا الله كان جالسًا في شارع بورك في منطقة دارلينغ هيرست الأسترالية، قبل أن يقترب منه 3 ضباط لسؤاله عما كان يفعله ” .

من جانبها، أفادت الشرطة بأنه ” كان في منطقة معروفة بالدعارة وتهريب المخدرات، وأن كرويشانك ظنت أنه يحمل مخدرات “ ، وعندما طلب الضباط تفتيشه رفض مما أدى إلى تفتيشهم له وإجباره على التعري في الشارع بالقوة، قبل اعتقاله بتهمة إعاقة الشرطة.