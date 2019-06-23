وزير التعليم: الوزارة ستمنح حوافز مادية لمنسوبي التعليم
أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، على توجه الوزارة لتحسين مستوى الأداء وضبط الجودة في منظومة التعليم من خلال تطوير المعلم والمعلمة.
وكشف وزير التعليم، عن حوافز مادية لبعض منسوبي الوزارة، مشيرًا إلى أن العمل جار لإنهاء لائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب الجديد الذي سيؤتي ثماره.
جاء ذلك خلال لقائه معلمي وقادة مدارس عسير، إذ أعلن نية الوزارة منح القادة والقائدات والوكلاء والوكيلات في المدارس والمشرفين والمشرفات التربويين حوافز مادية تمكّنهم من مزاولة عملهم المهني والتربوي في أفضل البيئات، لافتا إلى وجود مساءلة لهم عن عملهم في مخرجاتهم.
معلم[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 10 ساعات
والله أكبر غلطة في تاريخ الوزاره ….المشرف والمدير ما سعو لها الا بغرض الراحه وفعلا زيارة افضل مشرف مخلص حتئ الساعه التاسعه صباح وبعدها تلاقيه يفطر في أقرب بوفيه ورجع لبيته وعلى هذا استعد احلف بالله ان هذا الواقع …..والزملاء في الميدان يعلمون هذا الواقع ووالله ان خدمتي الآن قاربت 25 عام ما استفدنا من مشرفينا شي . واجعلوها في ذمتي……..مع الاسف الشديد
alkhayyal[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 7 ساعات
اذا انت معلم وتتكلم بهذه الطريقة اذن لا اتسف على من يسب في التعليم والمعلمين ولكن اذا كان من تتحدث عنهم بهذا الاسلوب فهم قله واريد ان اخبرك شي يامن خدمته25 سنه في التعليم وتقول لم استفد منهم شي ربما العيب فيك وليس بهم ايعقل ولا مشرف زارك او قائد مدرسة لم تستفد منه اشك في ذالك 25 *2 مشرف * 2 قائد اي مايعادل 100 زيارة اترك لكم الحكم ، عمل قائد المدرسة عمل شاق ومسؤل عن معلمين وطلاب ووالياء امور وعمل مربوط بادارة التعليم وتاتي انت وتقول ماخذينها لراحه ولنفرض كم هم النسبه التي اخذها لراحه وسوف ينكشف بعد فترة بسيطة ، لا اريد ان اكمل اترك لغيري ان يكمل تحياتي يامعلم واشك انك معلم واذا كنت معلم فاتوقع انك معلم فاشل
متابع[ عدد التعليقات: 964 ] نشر منذ 9 ساعات
يا معالي الوزير نريد الدرجة المستحقة الموازية لسنوات الخدمة أسوة بمن تم التعديل لهم في القطاعات الأخرى .. بند 105 لعب في نفسياتنا وأحرمنا أبسط حقوقنا .. وفقك الله لمافيه الخير للوطن ولأبنائه وبناته من معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات .
ديمة[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 5 ساعات
المدرس هو الذي يدفع على الأنشطة والحوافز للمديرين والمديرات اللي جالسين على الكراسين يسلفوا
ديمة[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 5 ساعات
المشرف مايعمل شيء ياسعادة الوزير هو يطلب من المعلمين تقديم دروس تطبيقية ويصرفوا فيها على حسابهم
ابونايف[ عدد التعليقات: 1355 ] نشر منذ 40 دقيقة
اجازاتهم لحالها حوافز