وزير التعليم: الوزارة ستمنح حوافز مادية لمنسوبي التعليم

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، على توجه الوزارة لتحسين مستوى الأداء وضبط الجودة في منظومة التعليم من خلال تطوير المعلم والمعلمة.

وكشف وزير التعليم، عن حوافز مادية لبعض منسوبي الوزارة، مشيرًا إلى أن العمل جار لإنهاء لائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب الجديد الذي سيؤتي ثماره.

جاء ذلك خلال لقائه معلمي وقادة مدارس عسير، إذ أعلن نية الوزارة منح القادة والقائدات والوكلاء والوكيلات في المدارس والمشرفين والمشرفات التربويين حوافز مادية تمكّنهم من مزاولة عملهم المهني والتربوي في أفضل البيئات، لافتا إلى وجود مساءلة لهم عن عملهم في مخرجاتهم.