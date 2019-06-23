فرصة أخيرة.. 3 أيام مهلة لظهور مرشح للنصر

ماجد محمد(صدى):

بدأ اليوم الأحد فرصة ثالثة وأخيرة لنادي النصر لتقدم مرشحين لرئاسة النادي بعد عزوف المرشحين خلال الفرصة الأولى والثانية.

ومن المقرر أن تنتهي المهلة الأخيرة لتلقي ملفات المرشحين لمجلس إدارة النادي في 3 أيام.

تجدر الإشارة إلى أنه إذا لم يتقدم أحد للترشح سيفتح الباب أمام الهيئة العامة للرياضة لتكليف أحد المنتمين للنصر لقيادة النادي خلال الفترة المقبلة.