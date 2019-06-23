فرصة أخيرة.. 3 أيام مهلة لظهور مرشح للنصر
بدأ اليوم الأحد فرصة ثالثة وأخيرة لنادي النصر لتقدم مرشحين لرئاسة النادي بعد عزوف المرشحين خلال الفرصة الأولى والثانية.
ومن المقرر أن تنتهي المهلة الأخيرة لتلقي ملفات المرشحين لمجلس إدارة النادي في 3 أيام.
تجدر الإشارة إلى أنه إذا لم يتقدم أحد للترشح سيفتح الباب أمام الهيئة العامة للرياضة لتكليف أحد المنتمين للنصر لقيادة النادي خلال الفترة المقبلة.
غندورة[ عدد التعليقات: 12676 ] نشر منذ 10 ساعات
معقول ويش السالفة؟🤔
alfahd42[ عدد التعليقات: 22388 ] نشر منذ 10 ساعات
الله اعلم من اللي موقف في طريقهم
بدون قناع ☆[ عدد التعليقات: 2767 ] نشر منذ 2 ساعتين
لم يتقدم احد للترشيح هذي خطه محكمه من رجالات النصر
ويريدون من ذلك وضع الهيئة في حرج
وبذلك تقوم الهيئة بترشيح شخص نصراوي وتكون الداعم له مثله مثل السويلم
بالتوفيق للعالمي 💛