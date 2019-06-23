فتوى دينية: الخاطب غير آثم إذا فسخ الخطبة بسبب مرض الفتاة

القاهرة(صدى):

كشفت فتوى صادرة عن دار الإفتاء المصرية ممثلة في مستشار مفتي الجمهورية مجدي عاشور، أن الخاطب ليس عليه ذنب إذا علم بمرض خطيبته وفسخ الخطبة.

جاء ذلك في ردها على سؤال: ” ابني خطب وبعد الخطوبة عرف أنها بتعاني من مشاكل صحية تمنعها من الإنجاب، إلا أنه كان يسير في إجراءات الزواج وفجأة طلبت منه الخطيبة فسخ الخطبة، فقرر تركها بعد طلبها ” .

وأكد مجدي عاشور، أن الغرض من الخطبة أن يعرف الطرفان قدرتهما على إكمال الزواج من عدمه، والفعل الذي قامت به الفتاة يدل أنها صالحة وذلك لتقصيرها الطريق على الخاطب.