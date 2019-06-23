مستشفى الملك فيصل يعلن عن 8 وظائف شاغرة
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في مدينة الرياض، عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة لحملة الشهادة المتوسطة الكفاءة وما فوق.
وأوضح أن الوظائف بالمسميات الوظيفية التالية: أخصائي علاج تنفسي، وكاتب جناح، ومساعد رعاية مرضى، ومساعد ثاني سجلات طبية.
وأفاد بأن التقديم متاح حاليًا ويغلق في يوم الخميس الموافق لتاريخ 22/8/2019 ميلادي.
ويتم التقديم على الوظائف من خلال الروابط التالية.
أخصائي علاج تنفسي: هنــــــــــا
أخصائي علاج تنفسي: هنــــــــــا
أخصائي علاج تنفسي: هنــــــــــا
أخصائي علاج تنفسي: هنــــــــــا
أخصائي علاج تنفسي: هنــــــــــا
كاتب جناح: هنــــــــــا
مساعد رعاية مرضى: هنــــــــــا
مساعد ثاني سجلات طبية: هنــــــــــا
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