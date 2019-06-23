مستشفى الملك فيصل يعلن عن 8 وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في مدينة الرياض، عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة لحملة الشهادة المتوسطة الكفاءة وما فوق.

وأوضح أن الوظائف بالمسميات الوظيفية التالية: أخصائي علاج تنفسي، وكاتب جناح، ومساعد رعاية مرضى، ومساعد ثاني سجلات طبية.

وأفاد بأن التقديم متاح حاليًا ويغلق في يوم الخميس الموافق لتاريخ 22/8/2019 ميلادي.

ويتم التقديم على الوظائف من خلال الروابط التالية.

أخصائي علاج تنفسي: هنــــــــــا

أخصائي علاج تنفسي: هنــــــــــا

أخصائي علاج تنفسي: هنــــــــــا

أخصائي علاج تنفسي: هنــــــــــا

أخصائي علاج تنفسي: هنــــــــــا

كاتب جناح: هنــــــــــا

مساعد رعاية مرضى: هنــــــــــا

مساعد ثاني سجلات طبية: هنــــــــــا