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إعلامي مصري: ” التنظيمات في تركيا هتشوف أيام سودة “

إعلامي مصري: ” التنظيمات في تركيا هتشوف أيام سودة “
القاهرة(صدى):

علق الإعلامي المصري أحمد موسى، اليوم الأحد، على هزيمة أردوغان وحزبه أمام حزب الشعب الجمهوري في جولة إعادة الانتخابات على رئاسة بلدية إسطنبول.

وقال ” موسى ” في برنامجه ” على مسؤوليتي ” إن فوز أكرم إمام أوغلوا بمثابة صاعقة للإخوان والتنظيمات الإرهابية في أسطنبول، مؤكدًا  أنهم بالطبع سيرحلون من المدينة.

وتابع: ” ” أيام سودة جايه على التنظيمات الإرهابية الموجودة في إسطنبول وجماعة الإخوان ” ، لافتًا إلى أن الشعب التركي بدأ في أن يعبر عن غضبه علنًا من سياسات أردوغان.

وكان وعد ” أكرم أوغلو ” بتطهير إسطنبول من الإرهاب، مؤكدًا أنه ضد الإرهاب وجماعة الإخوان الإرهابية.

وفاز مرشح حزب الشعب الجمهوري لجولة الإعادة للانتخابات على رئاسة بلدية إسطنبول ” أكرم إمام أوغلو ” في الانتخابات التي أجريت اليوم، الأحد، 23 يونيو.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5575 ] نشر منذ 9 ساعات

ان شاء الله و نقول يارب

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