إعلامي مصري: ” التنظيمات في تركيا هتشوف أيام سودة “

القاهرة(صدى):

علق الإعلامي المصري أحمد موسى، اليوم الأحد، على هزيمة أردوغان وحزبه أمام حزب الشعب الجمهوري في جولة إعادة الانتخابات على رئاسة بلدية إسطنبول.

وقال ” موسى ” في برنامجه ” على مسؤوليتي ” إن فوز أكرم إمام أوغلوا بمثابة صاعقة للإخوان والتنظيمات الإرهابية في أسطنبول، مؤكدًا أنهم بالطبع سيرحلون من المدينة.

وتابع: ” ” أيام سودة جايه على التنظيمات الإرهابية الموجودة في إسطنبول وجماعة الإخوان ” ، لافتًا إلى أن الشعب التركي بدأ في أن يعبر عن غضبه علنًا من سياسات أردوغان.

وكان وعد ” أكرم أوغلو ” بتطهير إسطنبول من الإرهاب، مؤكدًا أنه ضد الإرهاب وجماعة الإخوان الإرهابية.

وفاز مرشح حزب الشعب الجمهوري لجولة الإعادة للانتخابات على رئاسة بلدية إسطنبول ” أكرم إمام أوغلو ” في الانتخابات التي أجريت اليوم، الأحد، 23 يونيو.