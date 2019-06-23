الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عن 9 وظائف لحملة الثانوية العامة، والدبلوم من خلال برنامج التأهيل، والإحلال في مدينة الجبيل الصناعية.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: فني تكييف، ومحاسب، وموزع معدات، وسائق، وخطاطا، وكهربائية، وكهربائي سيارات، ومسجل ساعات دوام.

وأشارت إلى أن الشركات الطالبة للوظائف هي: شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات، شركة المشارق للتجارة والمقاولات، شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة.

وأفادت بأن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي هنــــــــا