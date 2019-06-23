عادل الجبير: إيران ستدفع الثمن باهظًا لأعمالها العدائية

نايف السالم(صدى):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن الحرب ستكون خطيرة على الجميع إذ تم شنها، مشيرًا إلى أن التصعيد دائمًا يكون من الجانب الإيراني.

وقال ” الجبير ” في لقاء مع ” فرانس 24 ” : ” الجميع يحاول تجنب الحرب في المنطقة، الحرب ستكون خطيرة على الجميع، لكن التصعيد كان دائمًا من الجانب الإيراني، هاجمت إيران ناقلات النفط في الخليج، ليس مرة واحدة بل مرتين ” .

وأضاف: ” أن إيران أرسلت صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار عبر وكلائها الحوثيين ضد خط أنابيب نفط سعودي ومطار سعودي ” ، مشددًا على أن المملكة أمضت 40 عامًا في محاولة لعلاج الأعمال العدائية الإيرانية من خلال مزيد من المحادثات، ولكن دون جدوى، وأن دعم عقوبات إضافية على إيران مطروحاً على الطاولة.

وتابع: ” أعتقد أن أي شيء يمكن فعله لزيادة الضغط على إيران لتغيير سياساتها يجب أن يتم، وأعتقد أنهم (الولايات المتحدة) يبحثون عن عقوبات ربما تتعلق بقطاع الغاز، وسأترك هذا للخبراء الماليين والخبراء الاقتصاديين، ولكن الفكرة هي زيادة الضغط على إيران؛ حتى تعرف إيران أن هناك ثمناً باهظاً يجب أن يدفع، وأن سياساتها غير مقبولة ويجب أن تتغير ” .