بومبيو يقصف جبهة إيران بقوة: ” خرائطهم طفولية “

واشنطن(صدى):

سخر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من إيران ووزارة خارجيتها، بعد أن زعمت الأخيرة اختراق طائرة أمريكية لمجال إيران الدولي .

وكان وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف نشر خريطة اليوم الأحد ليشير إلى دخول طائرة أمريكية مسيرة الأجواء الايرانية في مايو الماضي.

وقصف بومبيو جبهة إيران وقلل من قيمتها بوصفه لخرائطهم بأن رسوم أطفال.

وصرح بومبيو وهو في طريقه أثناء مغادرته بلاده متوجها إلى السعودية والإمارات قائلا : ” لقد شاهدتم الخارطة المشابهة لرسوم الأطفال التي عرضها ظريف وتتناقض تماما مع تفوق ومهنية الجيش الأمريكي وأجهزة “.