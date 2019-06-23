حسن كراني: الغازات الناتجة عن البشر من أسباب ارتفاع الحرارة

الرياض(صدى):

كشف خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني، اليوم الأحد، عن أسباب ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد ” كراني ” ، أن هناك عدة نظريات تُشير إلى ذلك، وأن أبرز بشأن ارتفاع درجات الحرارة هي الغازات الدفيئة.

وتابع أن الغازات الدفيئة مثل: بخار الماء، ثاني أكسيد الكربون، الميثان، الأوزون.

وأفاد بأن تلك الغازات الناتجة عن الممارسات البشرية أدت وتؤدي لارتفاع درجات الحرارة.