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حسن كراني: الغازات الناتجة عن البشر من أسباب ارتفاع الحرارة

حسن كراني: الغازات الناتجة عن البشر من أسباب ارتفاع الحرارة
الرياض(صدى):

كشف خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني، اليوم الأحد، عن أسباب ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد ” كراني ” ، أن هناك عدة نظريات تُشير إلى ذلك، وأن أبرز بشأن ارتفاع درجات الحرارة هي الغازات الدفيئة.

وتابع أن الغازات الدفيئة مثل: بخار الماء، ثاني أكسيد الكربون، الميثان، الأوزون.

وأفاد بأن تلك الغازات الناتجة عن الممارسات البشرية أدت وتؤدي لارتفاع درجات الحرارة.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 22388 ] نشر منذ 11 ساعة

هو صادق بس العنوان ادخل فهم خاطئ للقارئ

[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 11 ساعة

لا عاد احد يتنفس حتى يبرد الجو

[ عدد التعليقات: 653 ] نشر منذ 9 ساعات

ياكراني لوتصير دكتور أحسلك ا نت ماتقاعدت وشوله دوخت الراس

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