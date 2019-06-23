حسن كراني: الغازات الناتجة عن البشر من أسباب ارتفاع الحرارة
كشف خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني، اليوم الأحد، عن أسباب ارتفاع درجات الحرارة.
وأكد ” كراني ” ، أن هناك عدة نظريات تُشير إلى ذلك، وأن أبرز بشأن ارتفاع درجات الحرارة هي الغازات الدفيئة.
وتابع أن الغازات الدفيئة مثل: بخار الماء، ثاني أكسيد الكربون، الميثان، الأوزون.
وأفاد بأن تلك الغازات الناتجة عن الممارسات البشرية أدت وتؤدي لارتفاع درجات الحرارة.
الرياض الرين الريان[ عدد التعليقات: 1681 ] نشر منذ 11 ساعة
ودي اصدق ……..
alfahd42[ عدد التعليقات: 22388 ] نشر منذ 11 ساعة
هو صادق بس العنوان ادخل فهم خاطئ للقارئ
أم بي[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 11 ساعة
لا عاد احد يتنفس حتى يبرد الجو
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5064 ] نشر منذ 11 ساعة
ايش يقصد ؟
لايكون يقصد 😷
زائر[ عدد التعليقات: 653 ] نشر منذ 9 ساعات
ياكراني لوتصير دكتور أحسلك ا نت ماتقاعدت وشوله دوخت الراس