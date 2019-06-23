” قياس ” يعلن مواعيد التسجيل في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات

فاطمة المالكي(صدى):

كشف المركز الوطني للقياس، اليوم الأحد، عن مواعيد التسجيل في اختبار المعلمين والمعلمات (كفايات المعلمين والمعلمات 1441هـ).

يذكر أن اختبار المعلمين يقيس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها في المتقدمين لمهنة التدريس، بما تشمل عليه من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة، وتستخدم نتائج الاختبار لأغراض عدة؛ منها استخدامها في عمليات الانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة بوزارة التعليم.

ويبدأ التسجيل المبكري (ورقي) للرجال يوم الإثنين بتاريخ 1441/01/17هـ الموافق 2019/09/16م وينتهي يوم الأحد بتاريخ 1441/02/21هـ الموافق 2019/10/20م)، و للنساء يبدأ يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/01/25هـ الموافق 2019/09/24م وينتهي يوم الأحد بتاريخ 1441/02/21هـ الموافق 2019/10/20م)

وتبدأ فترة الاختبار للرجال والنساء يوم الجمعة بتاريخ 1441/03/25هـ الموافق 2019/11/22م وينتهي يوم السبت بتاريخ 1441/04/03هـ الموافق 2019/11/30م.

ويمكن معرفة المزيد من المعلومات حول الاختبار من خلال الرابط التالي هنـــــــــا ، كما يمكن معرفة طريقة التسجيل من خلال الرابط التالي هنــــا