محافظ الحرجة يدشن فعاليات مهرجان القرية التراثية بمحافظة الحرجة

محمد بن طحيطح(صدى):

دشن محافظ محافظة الحرجة الأستاذ سعد بن راشد آل ناشع مساء أمس السبت مهرجان القرية التراثية بمحافظة الحرجة للعام الثالث برعاية بلدية محافظة الحرجة وبحضور مدراء الإدارات الحكومية وعدداً من الأهالي .

حيث بدأ الحفل الخطابي بعزف النشيد الوطني ثم القرآن الكريم وعقب ذلك كلمه لرئيس بلدية الحرجة المهندس حسن مضواح رحب فيها بزوار المحافظة ومقدماً شكره لسمو أمير منطقة عسير لحرصه الدائم على ظهور جميع محافظات عسير بالشكل اللائق أمام المصطافين، عقب ذلك قُدم أوبريت من كلمات الشاعر إبراهيم الشمراني وإداء المنشد سعد الواهبي وسط تفاعل كبير من الحضور ثم أُختتم الحفل بتقديم عروض الإسكيت التي نالت إعجاب الحضور والألعاب النارية .

صاحب هذا الإفتتاح مجموعة من البرامج والفعاليات مثل المجلس الشعبي وإستقبال زوار المهرجان والترحيب بهم، وكذلك إفتتاح المتحف التراثي للأستاذ نايف اليامي .

الجدير بالذكر بأن القرية التراثية تحوي الكثير من البرامج مثل فعاليات شارع أضواء الفني والمسرح وكتابة القصص وبعض الفنون التشكيلية وكذلك الأسر المنتجة وغيرها من المسابقات والجوائز القيمة.