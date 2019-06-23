أبناء الحاملين للإقامة المميزة لن يحصلوا على التعليم مجانًا في المملكة

نايف السالم(صدى):

يتساءل الكثير حول إمكانية دراسة أبناء حاملي الإقامة المميزة متعددة المزايا من الدراسة في مدارس وجامعات المملكة بشكل مجاني.

وفي هذا الصدد أوضح مركز منح الإقامات المميزة في السعودية، اليوم الأحد، أنه لن يتمكن أبناء حاملي الإقامة المميزة متعددة المزايا، من الدراسة في المدارس والجامعات السعودية بشكل مجاني،بل ستتم معاملتهم معاملة أبناء باقي المقيمين في البلاد.

ويذكر أن المملكة تتيح الدراسة لأبناء الوافدين المقيمين على أراضيها، في مدارسها الحكومية المجانية، لكن وفق شروط، بحيث لا يزيد عدد الطلاب الأجانب على 15% من عدد الطلاب في المدرسة، بينما تقدم الجامعات الحكومية، منحًا داخلية للوافدين المقيمين على أراضي المملكة، فيتم تخصيص نسبة 5% من مقاعد الجامعة للمنح المجانية بشقيها الداخلي والخارجي المخصص لمن يقيمون خارج السعودية ويرغبون بالدراسة في جامعاتها.

ويلجأ الوافدون الأجانب الذين لم يلتحق أبناؤهم بالمدارس والجامعات الحكومية المجانية، إلى التعليم الأهلي، لكن رسوم مدارسه وجامعاته باهظة .