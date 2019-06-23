شاب يغتصب طفلة من ذوي القدرات الخاصة
أقدم شاب مصري على استدراج طفلة من ذوي القدرات الخاصة، واغتصبها تحت تهديد السلاح، وتركها بالشارع مغشيًا عليها لإخفاء جريمته.
وجاء ذلك أثناء ذهابها لشراء بعض المأكولات، واصطحبها داخل منزله واغتصبها تحت تهديد السلاح وأقدم على فعلته النكراء، بعدما انتزع منها سماعاتها الطبية، حيث كان فاقدا للوعي نتيجة تناوله المواد المخدرة “.
وجرى تحرير محضر بالواقعة حيث جرى عرض الطفلة على الطب الشرعى، لأخذ العينات واستلام ملابسها التي كانت ترتديها، وأيضًا أخذ عينة من المتهم لتطابقهما.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76177 ] نشر منذ 12 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 2442 ] نشر منذ 11 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل الحقير
alfahd42[ عدد التعليقات: 22388 ] نشر منذ 11 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,في المجرم
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7035 ] نشر منذ 1 ساعة
استغفر الله العظيم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم