وظائف شاغرة للنساء في جمعية أهلية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جمعية اكتفاء الأهلية، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للنساء، للعمل بالجمعية بمحافظة جدة، مشترطة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

وتضمنت الوظائف: سكرتيرة تنفيذية (المهام)، وفقًا للشروط الآتية: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة أعامة أو إدارة أعمال أو أي تخصص ذات صلة، أن لا يزيد العمل عن 40 سنة، خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الإدارة التنفيذية، خبرة في سكرتارية مجلس الإدارة، مهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

أما الوظيفة الثانية فهي: موظفة برامج ومبادرات (المهام)، وفقًا للشروط التالية: درجة البكالوريوس في تخصص علم اجتماع أو إدارة أعمال، خبرة في مجال الوظيفة لا تقل عن سنتين.

والوظيفة الثالثة بمسمى مُحاسبة، وفقًا للشروط التالية: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، يفضّل من سبق له العمل في القطاع الخيري، خبرة في مجال الوظيفة لا تقل عن سنتين تشمل (إعداد الموازنة التقديرية، المراجعة والتدقيق الداخلي، الشجرة المحاسبية).

ويمكن التقديم عبر إرسال السيرة الذاتية (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد) إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]