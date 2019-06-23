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  3. الفنان عبدالله الرويشد : أنا اصلي حساوي

الفنان عبدالله الرويشد : أنا اصلي حساوي




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 76177 ] نشر منذ 12 ساعة

ثلاثة ارباعكم من السعوديه عامة ، وخاصة من نجد والشرقيه والشماليه ,, كباقي دول الخليج والعراق …

,, لاغرابة ولا شك في ذالك … نعتبر ابناء عمومه ..

[ عدد التعليقات: 970 ] نشر منذ 4 ساعات

كنت اتوقع انك رشيدي

[ عدد التعليقات: 2442 ] نشر منذ 48 دقيقة

ونعم فيك يا بو خالد

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