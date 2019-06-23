الفنان عبدالله الرويشد : أنا اصلي حساوي

الإثنين 24
يونيو
ثلاثة ارباعكم من السعوديه عامة ، وخاصة من نجد والشرقيه والشماليه ,, كباقي دول الخليج والعراق …
,, لاغرابة ولا شك في ذالك … نعتبر ابناء عمومه ..
كنت اتوقع انك رشيدي
ونعم فيك يا بو خالد
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76177 ] نشر منذ 12 ساعة
ثلاثة ارباعكم من السعوديه عامة ، وخاصة من نجد والشرقيه والشماليه ,, كباقي دول الخليج والعراق …
,, لاغرابة ولا شك في ذالك … نعتبر ابناء عمومه ..
algernaas4[ عدد التعليقات: 970 ] نشر منذ 4 ساعات
كنت اتوقع انك رشيدي
ابن البلد[ عدد التعليقات: 2442 ] نشر منذ 48 دقيقة
ونعم فيك يا بو خالد