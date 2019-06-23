تركي آل الشيخ يوجه الشكر إلى 14 جهة لدعمهم موسم جدة

نايف السالم(صدى):

وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، اليوم الأحد، الشكر إلى 14 جهة لدعمها موسم جدة.

وقال ” آل الشيخ ” في تغريدة له: ” شكراً لماقدمتم في موسم جدة

والـ 14 جهة هم:” MBC والشيخ وليد البراهيم ، الخطوط الجوية العربية السعودية، STC، غرفة جدة، المراكز العربية، مركز ردسي التجاري، شركة المرجان القابضة، شركة البيك، مجموعة فقيه.

سدكو القابضة، مجموعة محمد يوسف ناغي، المستشفى السعودي الألماني، الحكير للأزياء،كريم، اوبر “.