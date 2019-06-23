بالفيديو.. حضور كثيف للطلاب في دورة تحفيظ القرآن الكريم بالحرم النبوي

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، حضور كثيف للطلاب الملتحقين بالدورة الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم من داخل المسجد النبوي الشريف.

وأكد موثق المقطع، أن الظاهرين في الفيديو جزء بسيط من الموجودين في الحرم النبوي؛ لحفظ القرآن الكريم.

في سياق آخر، كشفت الهيئة العامة للترفيه عن وصول مشاركات من 162 دولة حول العالم في مسابقتي أجمل الأصوات في تلاوة القران الكريم ورفع الأذان بعد مرور شهر من فتح أبواب التسجيل في 22 مايو الماضي، فيما تجاوز عدد المشاركين 13 ألف مشارك خلال هذه الفترة.