بالفيديو.. حضور كثيف للطلاب في دورة تحفيظ القرآن الكريم بالحرم النبوي
أظهر مقطع فيديو، حضور كثيف للطلاب الملتحقين بالدورة الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم من داخل المسجد النبوي الشريف.
وأكد موثق المقطع، أن الظاهرين في الفيديو جزء بسيط من الموجودين في الحرم النبوي؛ لحفظ القرآن الكريم.
في سياق آخر، كشفت الهيئة العامة للترفيه عن وصول مشاركات من 162 دولة حول العالم في مسابقتي أجمل الأصوات في تلاوة القران الكريم ورفع الأذان بعد مرور شهر من فتح أبواب التسجيل في 22 مايو الماضي، فيما تجاوز عدد المشاركين 13 ألف مشارك خلال هذه الفترة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76177 ] نشر منذ 12 ساعة
ماشاء الله تبارك الله ,,
,, الله يرزقنا وإياهم الرضى والقبول الحسن .. آمين ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5064 ] نشر منذ 9 ساعات
ماشاء الله تبارك الله
هذي الاخبار الي تشرح الخاطر
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5064 ] نشر منذ 9 ساعات
ماشاء الله تبارك الله
ايوه هذي الاخبار الي تشرح الخاطر