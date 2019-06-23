قيادة التحالف تسلم 113 يمنيًا تعويضات بقيمة 2.5 مليون ريال

فهمي محمد(صدى):

أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، عن تسليم 113 مدنيًا يمنيًا تعويضًا ماديًا نتيجة تضررهم من الضربات العسكرية.

وأكدت القيادة، أن هذه الحوادث وقعت نتيجة أحداث عارضة أثناء العمليات المشروعة في استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية، مجددة حرصها على الالتزام بقواعد الاشتباك.

وشددت على التزامها بتطبيق القانون الدولي الإنساني الذي ينص على تجنب استهداف المدنيين، فيما سلّمت المتضررين التعويض بالتنسيق مع الحكومة الشرعية عبر لجنة مشتركة.

وقامت اللجنة المتخصصة بمراجعة سجل المتضريين للتأكد من صحة بياناتهم، حيث قدرت القيمة الإجمالية للتعويضات بمقدار 2 مليون و593 ألف ريال سعودي.