الجوازات : من خرج ولم يعد التعليمات تمنع رجوعه لمدة ثلاث سنوات

علي القحطاني(صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات على أن من خرج ولم يعد التعليمات تمنع رجوعه لمدة ثلاث سنوات الا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة لا يشمل التابعين.

وجاء ذلك ردًا على سؤال جاء فيه : لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته : ” اذا عاملة منزلية سافرت بتاشيرة خروج وعودة ولم ترجع إلى المملكة فهل يوجد فترة زمنية محددة لا يحق لها العودة فيها إلى السعودية بتاشيرة جديدة مع كفيل جديد وشكرا “.

وردت الجوازات قائلة : ” أهلاً بك، من خرج ولم يعد التعليمات تمنع رجوعه لمدة ثلاث سنوات الا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة لا يشمل التابعين. سعدنا بك “.