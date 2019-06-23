مختص يحذر من التهاب الفقار اللاصق: يسبب العمي و يبكي الرجال

أميرة خالد(صدى):

قال مستشار أمراض الروماتيزم الدكتور وليد الشحي إن هناك مرض يعرف بـ التهاب الفقار اللاصق، يُعاني من الأهمال في الدول العربية.

وأوضح أنه يتم تشخيص هذا المرض في الدول العربية متأخرًا فقد يأخذ 20 سنة لتشخيصه، مضيفًا أن المشكلة ترجع إلى المصابين حيث يهملون الكشف عند متخصصين.

ودعا خلال برنامج ” صباح الخير يا عرب ” على قناة mbc، كل من يشعر بأعراض آلام غير طبيعية في الظهر أو تيبّس، خاصة في الفئة العمرية الشابة، باستشارة طبيب المناعة.

وتابع: ” عند الشعور بأي ألم مفاصل في العمود الفقري أو الركبة أو الأصابع، يجب استشارة طبيب المفاصل وهو الذي سيفهم فسيولوجية الألم؛ لكونه يشخص 120 نوعًا من أنواع التهابات المفاصل والروماتيزم وأحد أنواعها التهاب الفقار اللاصق، وبدوره سيقوم بتحويل المريض إلى الاستشاري المختص في جراحة الأعصاب أو العظام “.

وأضاف: ” ليس كل ألم ظهر هو ديسك، وليس كل ألم مفاصل هو عظام ” .

وعن ألم مرض التهاب الفقار اللاصق قال إنه ألم شديد يُبْكي الرجال من شدته، وقد يوقظ المريض من النوم منتصف الليل وهو يبكي.

واستكمل: ” عندما يستيقظ في الصباح يشعر بتخشّب في الظهر وانحناء بحيث يصعب عليه فرد ظهره لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وقد تستمر لساعات، قد تتسبب هذه المشكلة في تأخر المصاب عن مدرسته أو عمله! ” .

ولفت إلى وجود أ‘عراض أخرى هي تورم بالركبة أو ظهور احمرار في العين فجأة، قد تؤدي إلى الإصابة بالعمى إذا لم يتم علاجه.

وقال : ” إذا لم يتبع المريض به علاجه إلى تصلب العمود الفقري والتصاقه بعضه ببعض على شكل خشب البامبو! وفِي مراحل متقدمة من المرض يصعب على المريض الالتفات برقبته وإنما يضطر للدوران بكامل جسمه “.

ولفت إلى أن مرحلة اكتشاف المرض عالميًّا من أول عرض إلى التشخيص تصل إلى 11 سنة؛ لأن غالبية الناس يظن أن ألم الظهر هو ديسك أو النوم في وضعية خاطئة.