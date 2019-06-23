بالفيديو.. الأتراك يحتفلون بهزيمة مرشح ” أردوغان ” في انتخابات اسطنبول

نايف السالم(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، احتفال الشعب التركي بفوز مرشح المعارضة أكرم إمام اوغلو في انتخابات اسطنبول المعادة، على مرشح رجب طيب أردوغان

وصرّح أوغلو، بعد فوزه على مرشح الحزب الحاكم بن علي يلديريم، بأن ” هذه الانتخابات تعني فتح صفحة جديدة.. إنها تشكل بداية جديدة “ .

وأضاف: ” ليست مجموعة أو حزبًا واحدًا، لكن كل اسطنبول وتركيا فازت في هذه الانتخابات “ ، متابعًا: ” سيدي الرئيس، أنا مستعد للعمل معك في تنسيق تام. أطلب من هنا مقابلتك في أقرب وقت “ .

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