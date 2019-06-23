موقف الاستثمارات والممتلكات العقارية لحامل الإقامة المميزة حال إنهائها

علي القحطاني(صدى):

كشف مركز الإقامة المميزة، عن موقف الاستثمارات والممتلكات العقارية والشركات والملكيات الخاصة لحامل الإقامة حال إنهائها أو إلغائها.

وأوضح المركز، أنه حال إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها، لحاملها أو أي من أفراد أسرته، يكون النظر فيما سيترتيب على ذلك من اختصاص المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن اللائحة تضمّنت تشكيل لجنة دائمة في المركز تتولى دراسة آثار إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها، مؤكدًا أنه يُمكن لحامل الإقامة المميزة (عدا حالة التنازل عن الإقامة) البقاء في المملكة لمدة لا تزيد على 60 يومًا من تاريخ إلغاء الإقامة أو إنهائها، ولرئيس المركز تمديد المدة بما لا يتجاوز في مجمله 180 يومًا من تاريخ الإلغاء.